بالوثيقة.. التطبيعية تطالب نفط الوسط بدفع مستحقات مدربه السابق

2020/10/27 | 15:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد

طالبت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، نادي نفط الوسط بدفع مستحقات المدرب المساعد السابق، صادق سعدون.

ودرب سعدون في نفط الوسط في موسم 2017/ 2018 الماضي دون الحصول على مستحقاته المالية.

وفي حال لم تستجب ادارة نفط الوسط، لطلب سعدون، سيقوم المدرب بتقديم شكوى على الادارة لدى الاتحاد الاسيوي.



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