الكاظمي: جماعات منفلتة وعصابات أرادت حرف التظاهرات عن مسارها السلمي

2020/10/27 | 15:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: جماعات منفلتة وعصابات ارادت حرف التظاهرات عن مسارها السلمي والمتظاهرون رفضوا ذلك .

جولتنا الاوربية كانت نتائجها جيدة وساهمت في توضيح الصورة الضبابية عن العراق وتوقيع مذكرات مع الدول في مجالات منها النقل والزراعة والتعليم والثقافة.

فرنسا وبريطانيا والمانيا رحبت بالاصلاحات الاقتصادية والادارية التي نقوم بها وبالورقة البيضاء ووصفتها بالمشجعة .

كان هناك ارتياح من قبل الدول التي زرناها لتحديد موعد الانتخابات التشريعية واعلنت دعمها لاجرائها

نشيد بانضباط الاعداد الكبيرة من المتظاهرين وبصبر ومهنية قواتنا الامنية البطلة .

تحدياتنا كبيرة وعلينا ان نحولها الى فرص نجاح تخدم بلدنا وابناء شعبنا .

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