العمليات المشتركة تكشف جهات إفتتاح الخضراء وتعلن خبراً بشأن جسر الجمهورية

2020/10/27 | 15:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت قيادة العمليات المشتركة، إفتتاح المنطقة الخضراء وسط العاصمة أمام سير المركبات بعد يومين من ذكرى إحياء ثورة تشرين الأول.

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