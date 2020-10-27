الكاظمي يشيد بالمتظاهرين والقوات الامنية ويكشف نتائج جولته الاوروبية

2020/10/27 | 15:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اشاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بإنضباط الاعداد الكبيرة للمتظاهرين ومهنية القوات الامنية، مؤكدا تحقيق نتائج جيدة خلال جولته الاخيرة في دول اوروبية.

وقال الكاظمي خلال ترأئه جلسة مجلس الوزراء، اليوم (27 تشرين الاول 2020) ان "جولتنا الاوربية كانت نتائجها جيدة وساهمت في توضيح الصورة الضبابية عن العراق، وشهدت توقيع مذكرات مع الدول في مجالات منها النقل والزراعة والتعليم والثقافة ".

واضاف ان "فرنسا وبريطانيا والمانيا رحبت بالاصلاحات الاقتصادية والادارية التي نقوم بها وبالورقة البيضاء ووصفتها بالمشجعة "، مبنيا ان "هناك ارتياح من قبل الدول التي زرناها لتحديد موعد الانتخابات التشريعية واعلنت دعمها لاجرائها".

واشاد الكاظمي "بانضباط الاعداد الكبيرة من المتظاهرين وبصبر ومهنية قواتنا الامنية البطلة "، مؤكدا ان "جماعات منفلتة وعصابات ارادت حرف التظاهرات عن مسارها السلمي والمتظاهرون رفضوا ذلك "، فيما اشار الى ان "تحدياتنا كبيرة وعلينا ان نحولها الى فرص نجاح تخدم بلدنا وابناء شعبنا ".

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