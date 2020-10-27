رغم مزاعم الحزب الحاكم.. جائحة كورونا تكشف الفجوات الاقتصادية في الصين

2020/10/27 | 15:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يخطط فيه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الإعلان عن نجاح حملة القضاء على الفقر المدقع في البلاد في الشهرين المقبلين، كشفت جائحة فيروس كورونا المستجد النقائص التي يعاني منها الحزب الشيوعي الحاكم في تزويد المواطنين الأكثر ضعفاً بالضمانات الاجتماعية، خاصة في المناطق الريفية.

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