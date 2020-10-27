الصحة الاتحادية: تسجيل 4510 اصابات جديدة بكورونا في البلاد

2020/10/27 | 15:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4510 إصابات جديدة بفايروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 4510 إصابات جديدة بفايروس كورونا، مشيرة الى انه تم تسجيل 3488 حالة شفاء من الوباء خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

هذا وأضافت الوزارة، أن عدد الوفيات بلغ 53 حالة جديدة، وادناه جدول مفصل بعدد الاصابات وتوزيعها في عموم العراق.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة‌

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