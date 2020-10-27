هدى حاطوم: الشعر يتراجع يوما بعد يوم

2020/10/27 | 15:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأديبة والشاعرة اللبنانية المتميزة هدى مجيد حاطوم، التي لها عطاءات انسانية وثقافية في مجال التربية والتعليم باعتبارها أستاذة ، تم منحها لقب سفيرة السلام والنوايا الحسنة ، وفضلا عن ذلك فانها شاعرة واديبة بتميز.

PUKmedia حاورت الاديبة هدى حاطون وسألها عن تقييمها للشعر في هذه المرحلة ، حيث قالت الشعر يتراجع يوما بعد يوم ومن يكتب كم جملة يحسبه شعرا، نحن اليوم كم نشتاق الى الشعر الموزون على القافيه هذا لا وجود له ولكن الكحل افضل من العمى هذا اليوم الشعر اصبح خواطر.

- لكن ماهو تأثير الشعر على الواقع ...؟

- الشاعر والصحافي والاعلامي، وكل من يعمل على اطلاق فكرة ما اكيد له تاثير كبير على المجتمع، والشعر له تاثير عند اربابه واليوم خف تاثير الشعر كما كان سابقا.

- من هم الشعراء العرب الذين تفضليهم ولهم وزنهم؟

- بديهي حسب تقييمي هما الشاعر نزار قباني والشاعر محمود درويش.

- كيف تقيمين الثقافة والأدب في المرحلة الراهنة؟

- اقولها بصراحة في لبنان وباقي الدول العربية تراجعت الثقافة بشكل عام، العالم على عجلة اولادنا اليوم جيل السرعة لا يقرا وما عنده راحة بال، نتيجة التحولات الاجتماعية وفرقها عن السابق، وعلما انا معلمة في المدراس الرسمية لا توجد مقارنة بين جيلنا والجيل الجديد، سابقا كان التركيز على الانشاء والشعر والحفظ ما كتب ادباؤنا، لكن اليوم تأثير التكنولوحيا ذو حدين خير.....



وشر الذي أثر على الجيل عموما وهمشه اصلا عملية الثقافة والمطالعة توقف ، غير أن هنالك أسبابا أخرى.

- ماذا تريدين قوله في مجال الثقافة والشعر مستقبلا كيف يتم الاهتمام أكثر من قبل الدوائر والمؤسسات التربوية في المدارس؟

- التشجيع والتركيز على الثقافة بشكل عام في مناهج الدرس والتربية والتعليم، وحتى على المستوى الشعبي.

- ماهي نصائحك للمبتدئين من هواة الشعر؟

- كما يقولون قارئ جيد = كاتب جيد يعني كل ما يوسع المبتدئ من مطالعاته وقراءاته الأدبية والثقافية كلما اجاد الكتابة بشكل أفضل، هذا اولا وراحة البال ثانيا، ولكن يجب التساؤل عن الوضع الان من جهة الاقتصاد والوباء والفساد والغلاء والبطالة وما يتبعهم، كيف ستتثقف؟ هذا ما أثر على الجيل حيث فقدوا حاسة السمع، ولم يسمعو اولادهم او يامنوا اقل الواجبات، او توفير أبسط الحاجيات لهم نتيجة الوضع الاستثنائي، إضافة إلى سياسة التجويع لكي ننسى شئ إسمه الوطن او الثقافة.

مقتطفات من شعرها

الشمعة والشتاء

ترافقني في دجى الليل شمعة

بنور خافت وشحوب

عاصف، حالك ، غريب

وتنذرني بقضاء الشتاء قريبا.

نشر في مجلة الفؤاد الدولية للادب

وفي مقطع أحر

صباحكم بذرةخير

زرعت بتربة اليقين

وسقيت بماء الامل والتفاؤل ...فأنبتت عملا صالحا

صباحكم سعادة لاتغيب عنكم

تقول في مقطع نثر

حين يعتاد القلب على نثر بذور الحب لمن حوله سيظل نابعا

بالخير دوما

فكثير من الناس وجودهم حولنا كالشذى فوق الربيع وكالندى فوق اوراق الشجر.

وتقول عن الأب

الأب رجل لن يتكرر في الحياة

ولايغني عنه أي أحد

فالاب هو معطف الأمان

في ليالي العمر الباردة

PUKmedia/ حاورها: زيد محمود‌

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