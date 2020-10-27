الموافقة على عودة 400 اسرة نازحة الى 30 قرية محررة بحوض حمرين في ديالى

2020/10/27 | 15:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى…

اعلن مدير ناحية السعدية احمد الزركوشي، الثلاثاء، عن موافقة اللجنة العليا في محافظة ديالى على اعادة 400 اسرة نازحة الى 30 قرية محررة في حوض حمرين شمال شرق المحافظة.

وقال الزركوشي لـ/ المعلومة/،ان” اللجنة الامنية العليا المعنية بتدقيق ملفات الاسر النازحة في عمليات ديالى وافقت بشكل رسمي على اعادة اكثر من 400 اسرة نازحة الى منازلها في 30 قرية محررة ضمن حوض حمرين في شمال وشرق ناحية السعدية”.

واضاف، ان ” الموافقة جاءت بعد تدقيق مكثف قامت به عدة عناوين امنية للملفات المرفوعة لها”، مؤكدا ان “ الحشد الشعبي دعم ملف الاسراع بحسم الموافقات الاصولية لتامين عودة الاسر الى منازلها”.

واوضح الزركوشي انه” تم رفع اسماء اكثر من 800 اسرة نازحة تمثل الوجبة الاخيرة الى اللجنة العليا لتدقيق الملفات تمهيدا لأغلاق الملف بشكل نهائي وانهاء مشكلة النازحين الانسانية”، مشيدا “بدور الحشد الشعبي ودعمه المستمر لملف اعادة النازحين الى المناطق المحررة وتوفير الاحتياجات الانسانية لهم”.انتهى 25 ف

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