جيفري: النظام السوري وإيران وروسيا يهددون استقرار المنطقة ويعمقون معاناة الشعب السوري

2020/10/27 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم المبعوث الخاص للولايات المتحدة للشؤون السورية جيمس جيفري، الحكومة السورية والقوات الموالية لها بتهديد استقرار المنطقة.

وأعرب جيفري عن قلقه إزاء التصعيد الخطير من قبل القوات الموالية للحكومة السورية، وما وصفه بالانتهاك الواضح لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب المبرم في الخامس من آذار الماضي، لافتا الى ان النظام السوري وحلفاءه الروس والإيرانيين يهددون استقرار المنطقة من خلال سعيهم لتحقيق نصر عسكري، في حين أكد جيفري ان تصرفات القوات الموالية للنظام تطيل أمد الصراع وتعمق معاناة الشعب السوري.

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