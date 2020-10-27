زيدان وتولر يبحثان تعزيز أطر التعاون القضائي بين البلدين

2020/10/27 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بالسفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، لبحث أطر التعاون القضائي بين البلدين.

وأكد مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن الجانبين ناقشا تعزيز أطر التعاون بين القضاء العراقي وجهات التحقيق الأميركية في القضايا التي يكون أطرافها من الأشخاص المتهمين من قبل العراق.

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