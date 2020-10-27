الأمن النيابية: جهات داخلية وخارجية اخترقت التظاهرات بهدف حرفها عن سلميتها

2020/10/27 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية الأجهزة الاستخبارية بالتحري عن أماكن تصنيع قناني المولوتوف الحارقة التي يتم استخدامها لحرف سلمية التظاهرات.

اللجنة أكدت في بيان أن ما يحدث في بعض ساحات التظاهر من اعتداءات وتجاوزات وممارسات غير قانونية، يعتبر فوضى كبيرة يجب إيقافها، فالتظاهر حق كفله الدستور، وأن القوات الأمنية مكلفة بحماية المتظاهرين من أي خرق أمني، إلا أن جهات داخلية وخارجية دخلت على خط التظاهرات بهدف حرفها عن سلميتها عبر استهداف القوات الأمنية بقناني المولوتوف والرمانات.

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