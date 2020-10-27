2020/10/27 | 15:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ أثارت مقبرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي جدلًا واسعا ، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الأيام القليلة الماضية ، بشأن تردي حالة مدفنها و تعرضه للإهمال ، الأمر الذي اعتبره الجمهور غير لائق بالنجمة المصرية.



وعلقت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، على الانتقادات التي وجهت لها بسبب قبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو..



“تسكنه الحشرات” تفاصيل إهمال قبر رجاء الجداوي وكالة الصحافة المستقلة.

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