مكتب الحيدري ينفي وضعه تحت الإقامة الجبرية في طهران

2020/10/27 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مكتب كمال الحيدري، ما تم تداوله من أنباء بشأن فرض الإقامة الجبرية عليه في العاصمة الإيرانية طهران.

مكتب الحيدري أكد في بيان، ان الأخير عاد الى منزله في مدينة قم صباح اليوم الثلاثاء وهو يتمتع بصحة جيدة، بعد انتهاء فترة نقاهته في العاصمة طهران، لافتا الى ان كل ما أشيع مؤخرا وتم تداوله في صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول وضع الحيدري قيد الإقامة الجبرية بطهران لا أساس له من الصحة.

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