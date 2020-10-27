عاجل | مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي

2020/10/27 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي.

– الكاظمي: جولتنا الأوروبية كانت نتائجها جيدة وساهمت في توضيح الصورة الضبابية عن العراق وتوقيع مذكرات مع الدول في مجالات منها النقل والزراعة والتعليم والثقافة.

– الكاظمي: فرنسا وبريطانيا والمانيا رحبت بالاصلاحات الاقتصادية والادارية التي نقوم بها وبالورقة البيضاء ووصفتها بالمشجعة.

– الكاظمي: كان هناك ارتياح من قبل الدول التي زرناها لتحديد موعد الانتخابات التشريعية واعلنت دعمها لاجرائها.

– الكاظمي: نشيد بانضباط الاعداد الكبيرة من المتظاهرين وبصبر ومهنية قواتنا الامنية البطلة.

– الكاظمي: جماعات منفلتة وعصابات أرادت حرف التظاهرات عن مسارها السلمي والمتظاهرون رفضوا ذلك.

– الكاظمي: تحدياتنا كبيرة وعلينا ان نحولها الى فرص نجاح تخدم بلدنا وأبناء شعبنا.

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