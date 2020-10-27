اغتيال الناشط أمجد اللامي وسط مدينة العمارة بنيران مسلحين مجهولين

2020/10/27 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

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اغتال مسلحون مجهولون الناشط المدني أمجد اللامي في محافظة ميسان.

وقال ناشطون إن مجموعة مسلحة اغتالت مساء الثلاثاء الناشط البارز في الحراك الشعبي بمدينة العمارة أمجد اللامي داخل عجلته في منطقة القطاع، مضيفين أن شرطة محافظة ميسان فتحت تحقيقا بجريمة الاغتيال.

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