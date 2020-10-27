وزير العمل العراقي: يوجد 24 ألف شخص يتقاضون رواتب مزدوجة

2020/10/27 | 16:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الثلاثاء، عن وجود 24 ألف شخص يتقاضون رواتب مزدوجة من مختلف دوائر الدولة، مشيراً إلى أن هذه الأعداد تمثل أقل من نصف الدوائر.وقال الوزير، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه نتيجة …

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