درجال يكشف أسباب تأخر العمل بمشروع الملعب المُهدى من السعودية

2020/10/27 | 16:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الثلاثاء، عن أن الاتفاق بشأن آلية المباشرة بمشروع المدينة الرياضية المهداة من المملكة العربية السعودية لم يحسم حتى الآن بشكل نهائي .

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