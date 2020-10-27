الكشف عن ’’ثغرة’’ تسمح بنفاذ ’’الأسلحة القناصة’’ لداعش

2020/10/27 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكد عضو ائتلاف القانون النائب بهاء النوري، الثلاثاء، بان تنظيم داعش يحصل على الأسلحة القناصة من السوق السوداء فيما اشار الى ان خطر التنظيم لم ينته.

وقال النوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان" خطر تنظيم داعش مستمر في العراق رغم خسارته كل المناطق التي كان يسيطر عليها بعد حزيران 2014 " ، لافتا الى ان "الكثير من مفارز التنظيم القتالية انخرطت بين الاهالي وشكلت ما يسمى بالخلايا النائمة التي تقوم بين فترة واخرى باستغلال اي ثغرة لاستهداف القوى الامنية والمدنيين الابرياء كما حدث في ديالى وصلاح الدين ومحافظات اخرى بالأشهر الاخيرة".

واضاف النوري، ان" المعركة مع داعش استخبارية بالمقام الاول بالوقت الراهن لكن الدوائر الاستخبارية بمختلف عناوينها في اجهزة الدولة الامنية لم تجد دعم حقيقي وفعال لها من اجل القضاء على ما تبقى من خلايا التنظيم بالإضافة الى عدم وجود تنسيق بين الاجهزة الامنية على مستوى عالي" مبينا ان "عدم ضرب خلايا داعش النائمة سيؤدي الى تعاظم خطرها وتكرار الخروقات عن طريق تفجير العبوات او القنص عن بعد".

واشار النوري الى ان" السلاح يصل لداعش بسهولة لعدم وجود تنظيم لملف حصر السلاح في العراق" لافتا الى أن "الدعم الخارجي يوفر للتنظيم القدرة المالية لشراء الاسلحة ومنها القناصات بالإضافة".

وشهدت الكثير من قواطع العمليات في البلاد ارتفاعا ملحوظ في استخدام داعش للقناصات في استهداف القوات الامنية ما ادى الى سقوط العديد من الضحايا بينهم ضباط برتبة عالية

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