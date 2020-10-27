الحشد يكشف تفاصيل مهمة عن

2020/10/27 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني، الثلاثاء، عن تفاصيل مهمة تخص القيادي بداعش ابو الحسن الكردي الذي قتل بكمين شرق المحافظة.

وقال الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" القيادي في تنظيم داعش الملقب ابو الحسن الكردي والذي قتل بكمين للاستخبارات في منطقة الحامد ضمن حدود ناحية مندلي (90كم شرق بعقوبة) كان على لائحة التعقب الاستخباري منذ 3 اشهر تقريبا وهو ثالث اهم قيادي فيما يسمى بولاية ديالى في تنظيم داعش تبوء العديد من المناصب اخرى مسؤول الامنية في القواطع".

واضاف الحسيني،ان" الكردي قاتل في 4 محافظات قبل انتقاله الى حمرين ومنها بقي ينتقل بين القواطع" لافتا الى ان "مقتله يمثل اقوى ضربة لداعش خلال العام الجاري كونه من القيادات المهمة وهي العقل المدبر للكثير من الهجمات الاخيرة في بعض المواقع خاصة حمرين".

وأكد بأن "جهود استخبارية مشتركة هي من اسهمت في تحديد موقع نشاطه الاخيرة وسقوطه في احدى الكمائن وقتله بعد محاولته الفرار".

وكانت الاستخبارات اعلنت اليوم عن مقتل ابو الحسن الكردي في كمين في منطقة الحامد قرب ناحية مندلي شرق ديالى.

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