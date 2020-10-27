بعد انخفاض اصابات كورونا ... مستشفى الزهراء في الكوت تعيد العمل بمركز الحروق التخصصي

2020/10/27 | 16:26 - المصدر: وكالة نينا

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الكوت/نينا/اعلنت ادارة مستشفى الزهراء التعليمي في الكوت ، عن اعادة العمل بمركز الحروق التخصصي بعد توقف دام لاكثر من ثمانية شهور ، نتيجة تحول المركز الى ردهة وبائية خاصة لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا .وقال مدير المستشفى الدكتور نصير عبد الكريم محمد لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان:"الموقف الوبائي الجيد في مستشفانا خلال الايام الاخيرة من خلال قلة عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ، وكذلك قلة عدد الحالات المشتبة بها داخل المستشفى ، وللحاجة الماسة تقرر اعادة العمل في مركز الحروق التخصصي الذي يعد المركز الوحيد في المحافظة".وأضاف:" ونؤكد على دعوة المواطنين الى التعاون مع كوادرنا الطبية والصحية ، والالتزام بلبس الكمامة والابتعاد عن التجمعات البشرية التي تؤدي إلى انتشار الوباء ".يذكر أن الموقف الوبائي لمحافظة واسط فيما يخص فايروس كورونا، شهد تراجعا في إعداد المصابين مقابل ارتفاع حالات الشفاء ، فقد شهدت المحافظة خلال 24 ساعة الماضية شفاء 363 مصابا ، مقابل تسجيل 166 إصابة جديدة ، ومعظم حالات الإصابة يتم معالجتها من خلال الحجر المنزلي ./انتهى

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