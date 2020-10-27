صحة كردستان تعلن أعلى معدل الإصابات بفايروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية

2020/10/27 | 16:26 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/أعلنت وزراة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل ألف و597 إصابة جديدة و24 وفاة، بفايروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة في حكومة الإقليم في بيان لها إن عدد الإصابات في إقليم كردستان شهد نسبة قياسية بالنسبة للأيام الماضية، معلنة تسجيل ألف و597 إصابة جديدة و24 وفاة، بفايروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.ووفقا لبيان الصحة توزعت الإصابات الجديدة في كل من، اربيل 703، السليمانية 196، دهوك 651، حلبجة 28، كرميان 34، رابرين 12.كما اكتسب 475 من المصابين، الشفاء، بواقع، أربيل 105، السليمانية 4، دهوك 303، حلبجة 23، كرميان 35، رابرين 5، بينما توفي 24 من المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان، خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع، اربيل 2، السليمانية 8، حلبجة 2، دهوك 5، كرميان 2، رابرين 5.وبهذا يصل عدد المصابين بفايروس كورونا في إقليم كردستان، إلى 71 ألفا و752، شفي منهم 40 ألفا و909، ولا يزال 28 ألفا و482 يتلقون العلاج، عدا عن وفاة 2361./إنتهى

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