رئيسة البرلمان الكردستاني تعلن إصابة نحو 20 من أعضاء البرلمان بفايروس كورونا لغاية الآن

2020/10/27 | 16:26 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/أعلنت رئيسة البرلمان الكردستاني عن إصابة نحو 20 من أعضاء البرلمان بفايروس كورونا المستجد لغاية الآن، في خضم تفشي غير مسبوق لحالات الإصابة في عموم الإقليم.وخاطبت رئيسة البرلمان الكردستاني ريواز فائق على هامش افتتاح جلسة البرلمان، النواب الحاضرين بالقول إنها ترجو ارتداء الكمامات، سنكون متواجدين داخل قاعة البرلمان الصغيرة لساعات عديدة، وتابعت إلى الآن أصيب أكثر من 20 زميلا بفايروس كورونا./إنتهى

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