الكاظمي: جماعات منفلتة ارادت حرف التظاهرات عن مسارها

2020/10/27 | 16:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، ان نتائج جولته الاوروبية كانت جيدة، فيما اشار الى ان جماعات منفلتة وعصابات ارادت حرف التظاهرات عن م...

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