الكعبي يؤكد حرص البرلمان للإسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والاجراء والعقود

2020/10/27 | 16:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يؤكد حرص مجلس النواب للإسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والاجراء والعقود

*الكعبي : السلطتين التشريعية والتنفيذية شركاء في مهمة تجاوز الازمة المالية الراهنة *

ترأس السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب , اليوم الثلاثاء 27- تشرين الاول 2020 , اجتماعا موسعا للجنة المالية النيابية , لمناقشة بنود مسودة قانون تمويل العجز المالي المحال من قبل الحكومة , فضلا عن تسليط الضوء على ما جاء في الورقة البيضاء الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية .

وقال الكعبي : ان المرحلة المقبلة تعد الاصعب على بلدنا العراق من الناحية الاقتصادية والمالية , وهذا ما يفرض على الجميع تجاوزها بشكل علمي مدروس ودون التأثير على حياة المواطن ومعيشته ومصدر دخله , مؤكدا حرص مجلس النواب على الاسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والاجراء والعقود ، فيما اشار الى ان السلطتين التشريعية والتنفيذية شركاء في مهمة ايجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه الازمة التي علينا الاستفادة منها للبحث عن علاجات وحلول رصينة سواء كانت حلول وقتية تتعلق بأزمة مالية او حلول تتعلق بالنمو الاقتصادي مستقبلا ".

وتناول السادة النواب اهم ما جاء في مسودة القانون المذكور , مطالبين بان يكون هناك بيانات رقمية توضح بعض التفاصيل الخاصة بالإنفاق وحجم العجز الكلي , ليتسنى دراستها قبل اقرار القانون بشكله النهائي ".

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