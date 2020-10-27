إدارة الجوية تقدم تظلما للتطبيعية بشأن حمادي أحمد

2020/10/27 | 16:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قدمتْ الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية، الثلاثاء، تظلمًا رسميًا إلى التطبيعية بشأن قضية لاعب فريقها الكروي، عضو الإدارة، حمادي احمد، لمعرفة أسباب منعه من المشاركة في مباريات دوري الكرة الممتاز.

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