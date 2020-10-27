دعما للمنتج المحلي.. إتلاف كمية من بيض المائدة في منفذ حدودي

2020/10/27 | 16:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إتلاف كمية من بيض المائدة الممنوع من الاستيراد في منفذ حدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السلطات في منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان ضبطت كمية من بيض المائدة بحوزة عدد من سائقي العجلات عند سيطرة البحث والتحري، والتي لا يسمح باستيرادها …

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