العراق.. الكاظمي ينتقد

2020/10/27 | 16:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إن "جماعات منفلتة وعصابات أرادت حرف التظاهرات عن مسارها السلمي"، مؤكدا أن "المتظاهرين رفضوا ذلك".

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