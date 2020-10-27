الكعبي يؤكد حرص البرلمان في الاسراع بتغطية الرواتب

2020/10/27 | 16:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، حرص مجلس النواب على الإسراع في تغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والاجراء والعقود.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الكعبي ترأس، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا للجنة المالية النيابية, لمناقشة بنود مسودة قانون تمويل العجز المالي المحال من قبل الحكومة, فضلا عن تسليط الضوء على ما جاء في الورقة البيضاء الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية”.





واكد الكعبي، ان “المرحلة المقبلة تعد الاصعب على بلدنا العراق من الناحية الاقتصادية والمالية , وهذا ما يفرض على الجميع تجاوزها بشكل علمي مدروس ودون التأثير على حياة المواطن ومعيشته ومصدر دخله”, مشيرا الى “حرص مجلس النواب على الاسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والاجراء والعقود”.

ولفت الى ان “السلطتين التشريعية والتنفيذية شركاء في مهمة ايجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه الازمة التي علينا الاستفادة منها للبحث عن علاجات وحلول رصينة سواء كانت حلول وقتية تتعلق بأزمة مالية او حلول تتعلق بالنمو الاقتصادي مستقبلا”.





وتناول النواب، بحسب البيان، “اهم ما جاء في مسودة القانون, مطالبين بان يكون هناك بيانات رقمية توضح بعض التفاصيل الخاصة بالإنفاق وحجم العجز الكلي, ليتسنى دراستها قبل اقرار القانون بشكله النهائي”.

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