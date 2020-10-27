القوات العراقية تزيح 'عبئا ثقيلا' عن كاهلها وتحد أمني 'خطير' للأهالي

2020/10/27 | 16:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت قيادة عمليات نينوى، الثلاثاء، فرض سيطرتها على جزيرة كنعوص الاستراتيجية بالكامل.

وذكر قائد العمليات، اللواء الركن، اسماعيل المحلاوي، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (27 تشرين الأول 2020)، إن "القوات الأمنية بمختلف صنوفها وبمساندة طيران الجيش فرضت سيطرتها على جزيرة كنعوص الاستراتيجية التي تربط ثلاث محافظات بالكامل".

وأضاف المحلاوي، أن "جزيرة كنعوص كانت تشكل عبئا ثقيلا وتحديا خطيرا للقوات الأمنية وأهالي المناطق المجاورة".

وتابع قائد العمليات، انه تمت "إزالة جميع الأشجار والأدغال وجميع الاستار التي كانت تؤمن الغطاء وعمليات الاختفاء لعناصر داعش الإرهابية".

وأوضح المحلاوي، أن "كنعوص كانت تعد محطة استراحة للقادمين من صحراء الحضر والحدود السورية"، لافتا إلى أن "الجزيرة أصبحت مؤمنة، ولن يستطيع أحد من الجماعات الإرهابية والخارجين عن القانون الاحتماء بها ".

وكانت قطعات من قيادة عمليات نينوى من خلال (فرقتي المشاة 16 و 14 و لواء قوات خاصة) قد اقتحمت في وقت سابق، جزيرة "كنعوص" الواقعة على نهر دجلة قرب الموصل، بعد معلومات تشير إلى أن تنظيم داعش يستخدمها كقاعدة لعملياته.

وتقع الجزيرة جنوب الموصل، وهي مسطحات مغطاة بالأشجار بين أفرع من نهر دجلة ويقول القادة العسكريون في المنطقة إن عناصر التنظيم يستغلون "تعقيدها الجغرافي" لشن هجمات منها باتجاه القوات العسكرية المرابطة في المنطقة.

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