مدرب نفط البصرة: أحرجنا الطلبة رغم النقص العددي

2020/10/27 | 16:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثنى مدرب نفط البصرة عمار حسين على أداء الفريق أمام الطلبة مؤكدا أن لاعبيه تمكنوا من إيقاف المنافس رغم حالة الطرد المبكرة التي تعرض لها كرار جمعة.

وقال حسين في تصريحات: “نقطة التعادل وفق الظروف التي مر بها فريقنا تعد مهمة والتعادل بطعم الفوز، فريقنا تعرض لحالة طرد مبكرة في الدقيقة 11 ولعبنا مباراة كاملة بنقص عددي، لكننا فرضنا أسلوبنا وضغطنا بقوة على فريق الطلبة وضيقنا المساحات وتمكنا من سحب المباراة إلى التعادل”.

وأشار: “نفط البصرة باغت الطلبة في بعض المحاولات وفق الإمكانيات ولم نجازف وتعاملنا مع المباراة بواقعية وبالتالي خرجنا بنقطة وفق الظروف والتي تعد مثالية”.

وأوضح: “أنا لا أريد التحدث عن التحكيم لكن أدعو حكم المباراة لمراجعة شريط المباراة ليتأكد هل نستحق ركلة جزاء أم لا؟ وأيهما أصح ركلة جزاء الطلبة أو الحالة التي لم يحتسبها لنا؟”

يشار إلى أن نفط البصرة تعادل مع الطلبة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت في ملعب الشعب الدولي.

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