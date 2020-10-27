الحكومة الكتالونية تمهد لمقصلة بارتوميو

2020/10/27 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسمت الحكومة الكتالونية مسألة إجراء تصويت على سحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة.

وقدمت إدارة برشلونة، في وقت سابق، طلبًا بتأجيل التصويت لمدة 15 يومًا.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الحكومة الكتالونية أصدرت بيانًا، اليوم الثلاثاء، لتأكيد عدم وجود عوائق قانونية أو صحية لإجراء التصويت على سحب الثقة.

وأشارت إلى وجوب تنفيذ المتطلبات التي وضعتها الهيئة الفنية المسؤولة عن إدارة أزمة فيروس كورونا في إقليم كتالونيا.

وأوضحت أن التصويت لن يكون مركزيًا، ليُجرى عبر 13 مقرًا في كتالونيا، و7 مقرات في بقية البلاد، بالإضافة إلى مقر وحيد في أندورا.

ولم يحدد بيان الحكومة الكتالونية موعدا محددا لإجراء التصويت.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن البيان يدفع بارتوميو للدعوة إلى التصويت يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أو يتنحى خلال الأيام المقبلة.

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