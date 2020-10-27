2020/10/27 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستة أهداف في لقاء القاسم ونفط ميسان..والكرخ يعود من زاخو بالتعادل السلبي

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