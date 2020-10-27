البرلمان يُطمئن بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والاجراء والعقود

2020/10/27 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، الثلاثاء 27-10-2020، حرص مجلس النواب على الإسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والاجراء والعقود.

وقال الكعبي خلال ترؤسه اجتماعا لبحث مشروع قانون سد العجز المالي ان "المرحلة المقبلة تعد الاصعب على بلدنا العراق من الناحية الاقتصادية والمالية , وهذا ما يفرض على الجميع تجاوزها بشكل علمي مدروس ودون التأثير على حياة المواطن ومعيشته ومصدر دخله".

وأكد "حرص مجلس النواب على الاسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والاجراء والعقود ، فيما اشار الى ان السلطتين التشريعية والتنفيذية شركاء في مهمة ايجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه الازمة التي علينا الاستفادة منها للبحث عن علاجات وحلول رصينة سواء كانت حلول وقتية تتعلق بأزمة مالية او حلول تتعلق بالنمو الاقتصادي مستقبلا ".

وتناول النواب اهم ما جاء في مسودة القانون المذكور , مطالبين بان "يكون هناك بيانات رقمية توضح بعض التفاصيل الخاصة بالإنفاق وحجم العجز الكلي , ليتسنى دراستها قبل اقرار القانون بشكله النهائي " وفقاً للبيان.

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