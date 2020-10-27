إدارة القوة الجوية تقدم تظلمًا للتطبيعية بشأن حمادي أحمد

2020/10/27 | 16:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قدمتْ الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية تظلمًا رسميًا إلى التطبيعية بشأن قضية لاعب فريقها الكروي، عضو الإدارة، حمادي احمد، لمعرفة أسباب منعه من المشاركة في مباريات دوري الكرة الممتاز.واستقبلَ رئيس التطبيعية، إياد بنيان، بحضور عضو التطبيعية اسعد لازم، وأعضاء اللجنة القانونية، إدارة القوة الجوية واللاعب حمادي احمد ومحامي النادي ، للتداول بشأن قضية حمادي احمد، والاستماع لوجهة نظر إدارة نادي القوة الجوية، وإمكانية الجمع بين اللعب والإدارة.من جانبه، أكدَ بنيان لإدارة القوة الجوية: أن التطبيعية ستجتمع مع اللجنة القانونية لدراسة القضية، واتخاذ قرار يتناسب مع لوائح وأنظمة لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية./انتهى

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