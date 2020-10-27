استشهاد وجرح خمسة اشخاص بتفجير جثة راع شمال شرق بعقوبة

2020/10/27 | 16:57 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / أقدم عناصر من داعش على نحر راعي وتفخيخ جثته في قرية شمال المقدادية في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان عناصر من تنظيم داعش اقدموا على نحر راع في قرية الخيلانية شمال المقدادية شمال شرق بعقوبة وتفخيخ الجثة .واضاف ان الاهالي واثناء التوجه لسحب الجثة انفجرت ما اسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح اثنين اخرين ./انتهى

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