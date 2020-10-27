كتل المعارضة في البرلمان الكردستاني تطالب بسحب الثقة من حكومة الإقليم

2020/10/27 | 16:57 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/شددت كتل المعارضة في البرلمان الكردستاني على ضرورة سحب الثقة من حكومة الإقليم والمضي قدما نحو إجراء إنتخابات شفافة ونزيهة في إقليم كردستان.وقال كاظم فاروق رئيس كتلة الجيل الجديد في مؤتمر صحافي أمام مبنى البرلمان الكردستاني إن حكومة الإقليم فشلت فشلا ذريعا في برنامجها الإصلاحي لتحقيق الشفافية والعدالة الإجتماعية، مضيفا أنها تثقل كاهل المواطنين والموظفين بالسياسات المالية التي إنتهجتها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن كتلة المعارضة في الإقليم تطالب رئاسة البرلمان بسحب الثقة من حكومة الإقليم على أن تجرى إنتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية خلال فترة قصيرة.من جانبه أكد عبدالستار شريف رئيس كتلة الجماعة الإسلامية في البرلمان الكردستاني في تصريحات صحافية إن حكومة الإقليم أخفقت في تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية وأنها تصرف رواتب الموظفين بستين يوما أي شهرين وبنسبة إستقطاع 21% ، موضحا أنه ينبغي العمل من أجل سحب الثقة من حكومة الإقليم ./إنتهى

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