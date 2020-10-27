بالارقام.. حقوق الانسان توثق احداث التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات

2020/10/27 | 16:59 - المصدر: الفرات نيوز

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وثقت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، من خلال فرقها الرصدية في الميدان وخلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقان (26-27 تشرين الاول 2020) إصابة (13) متظاهر بالعصي والهراوات ، إضافة الى إصابة (8) منتسبين في محافظة بغداد لوحدها ، بسبب الصدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية وقيام المتظاهرين الغير سلميين برمي القوات الأمنية بقنابل المولوتوف والصوتية اضافة الى استخدام الحجارة من قبل الطرفين واستخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الامنية ، كذلك وثقت أعتقال (91) شخص من مثيري الشغب من الذين قاموا بإلقاء قنابل المولوتوف والإعتداء على القوات الأمنية وحرق بعض المحال التجارية.

المفوضية اشرت إصابة(15) منتسب من القوات الامنية في محافظة كربلاء ، كذلك إصابة(22) منتسب و (12) متظاهر في محافظة بابل.

الى ذلك وثقت المفوضية إنحسار التظاهرات في مدينة بغداد وعدد من المحافظات بصورة كبيرة ، مؤشرة" ايضا رفع مجموعة من خيم المتظاهرين.

وتطالب المفوضية الأطراف كافة باتخاذ اقصى درجات ضبط النفس والإبتعاد عن اية تصادمات ، والمتظاهرين بالحفاظ على السلمية وابعاد العناصر المندسة التي تحاول حرف التظاهرات عن مسارها والإلتزام بالأماكن المحددة من قبل الجهات المختصة ، كما تدعو القوات الامنية بالاستمرار بحماية المتظاهرين السلميين والتنسيق معهم للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

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