شاهد.. لحظة تفجير نفق لداعش بداخله عناصر إرهابية في نينوى

2020/10/27 | 16:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاء الفتلاوي

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