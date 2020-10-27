“بعد القبض عليها” التفاصيل الكاملة لسيدة كفر الشيخ صاحبة الـ73 فيديو إباحي

2020/10/27 | 17:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ ألقت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، القبض على “سيدة كفر الشيخ” ، التي اتهمها زوجها بالزنا، محررًا محضرًا ضدها هي و أحد الأشخاص فى إحدى العربية، مؤكدًا امتلاكه 73 مقطع فيديو إباحي ، و135 مكالمة صوتية و49 محادثة.



واتهم الزوج “محمد.



ع” ٣٦ سنة، جزار، زوجته “س.م” 33 سنة ، الشهيرة إعلاميا بسيدة […]

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