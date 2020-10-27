ارتفاع قياسي بإصابات كورونا في اقليم كوردستان

2020/10/27 | 17:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزراة الصحة في إقليم كوردستان، الثلاثاء، تسجيل اصابات قياسية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (27 تشرين الاول 2020)، انه "تم تسجيل ألف و597 إصابة جديدة و24 وفاة، ز 475 حالة شفاء بفيروس كورونا".

واضافت، ان "الإصابات الجديدة توزعت في كل من، اربيل 703، السليمانية 196، دهوك 651، حلبجة 28، كرميان 34، رابرين 12".

واوضحت، ان "475 من المصابين اكتسبوا، الشفاء، بواقع، 105 في اربيل ، 4 السليمانية، 303 دهوك، حلبجة 23، 35 كرميان، 5 رابرين".

وتابعت، انه "توفي 24 من المصابين بفيروس كورونا في إقليم كوردستان، خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع، اربيل 2، السليمانية 8، حلبجة 2، دهوك 5، كرميان 2، رابرين 5.

وبتسجيل هذه الاصابات الجديدة، يرتفع عدد المصابين الكلي بفيروس كورونا في إقليم كوردستان، إلى 71 ألفا و752، شفي منهم 40 ألفا و909، ولا يزال 28 ألفا و482 يتلقون العلاج، فيما وصل عدد الوفيات الى2361.

ا.ح

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