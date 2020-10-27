هبوط مستوى المياه في سد دوكان

2020/10/27 | 17:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادراة سد دوكان في محافظة السليمانية، عن هبوط مستوى مياه السد عدد من الامتار عن مستواه السابق.

وقال المهندس كوجر جمال مدير سد دوكان خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء، ان مستوى المياه المخزنة في السد يبلغ في الوقت الحالي 496.18 متر عن مستوى سطح البحر.

واضاف ان مجموع الطاقة التخزينية للسد والبالغ 7 مليارات متر مكعب، بات السد يخزن في الوقت الحالي نحو 3 مليارات ونصف المتر المكعب من المياه، مبينا ان ان المياه الداخلة الى السد في الوقت الحالي يبلغ 18 متر مكعب في الثانية، مشيرا الى ان تصريف مياه السد في الوقت الحالي يكون عبر بواباتها يبلغ 77 متر مكعب ويستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية ولاستخدامات الشرب.

سد دوكان الذي يقع في محافظة السليمانية تم انشاؤه على نهر الزاب الصغير في الفترة ما بين الاعوام من 1954 الى 1959، ويبعد السد 60 كيلومترا عن مركز المحافظة.

وتم بناء السد من قبل شركة (دوميز بالوت) الفرنسية، اذ يبلغ ارتفاع السد (116.5) ويبلغ طوله (260) مترا، كما ويبلغ ارتفاع السد (526) مترا عن مستوى سطح البحر ويبلغ طاقته الاستيعابية 7 مليار متر مكعب من المياه.

يشار الى ان سد دوكان، امتلأ بالكامل مرتين منذ تأريخ انشائه، المرة الاولى في العام 1988، والمرة الثانية العام المنصرم 2019، بعد ان تعرضت مدن اقليم كوردستان، ومدينة السليمانية، الى موجة من الامطار الغزيرة، فيما تم تصريف المياه الزائدة عن طاقة السد عبر فتحة الطوارئ (بيل ماوث).

PUKmedia خاص‌

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