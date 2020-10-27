مفوضية حقوق الانسان توثق احداث التظاهرات ليومين

2020/10/27 | 17:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وثقت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، من خلال فرقها الرصدية في الميدان وخلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقان (26-27 تشرين الاول 2020).وذكرت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “وثقت خلال اليومين إصابة (13) متظاهر بالعصي والهراوات ، إضافة الى إصابة (8) منتسبين في محافظة بغداد لوحدها ، …

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