الكعبي يؤكد حرص مجلس النواب للإسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين

2020/10/27 | 17:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا للجنة المالية النيابية , لمناقشة بنود مسودة قانون تمويل العجز المالي المحال من قبل الحكومة , فضلا عن تسليط الضوء على ما جاء في الورقة البيضاء الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية .وقال الكعبي بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المرحلة المقبلة تعد …

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