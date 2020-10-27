2020/10/27 | 17:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) – حسمت نتيجة التعادل 3-3 مباراة القاسم ونفط ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام الجولة الأولى من الدوري العراقي الممتاز.



وفي إطار الجولة ذاتها، انتهت مباراة زاخو مع الكرخ بالتعادل السلبي، ليسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من المسابقة.



وتنطلق الجولة الثانية من منافسات الدوري العراقي الممتاز يوم الجمعة المقبل، وتستمر على مدار 3 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري العراقي الممتاز..



تعادل مثير بين القاسم ونفط ميسان وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري العراقي الممتاز.. تعادل مثير بين القاسم ونفط ميسان) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدوري العراقي الممتاز.. تعادل مثير بين القاسم ونفط ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).