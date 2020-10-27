مظاهرات في عاصمة بنغلادش ضد فرنسا ودعوة لمقاطعة منتجاتها

2020/10/27 | 17:17 - المصدر: فرانس 24

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شارك آلاف الأشخاص الثلاثاء في العاصمة البنغلادشية دكا في مظاهرات منددة بالرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد جريمة قطع رأس أستاذ التاريخ صامويل باتي.



وكانت مظاهرات أخرى قد خرجت في دول إسلامية وعربية تنديدا بما اعتبروه إساءة للإسلام.

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