محافظ بغداد يبحث مع مستشار الامن الوطني تفعيل كاميرات المراقبة

2020/10/27 | 17:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث محافظ بغداد محمد جابرالعطا، اليوم الثلاثاء، مع مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي تفعيل عمل منظومة الكاميرات.

وقال بيان لمكتب المحافظ تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “محافظ بغداد محمد جابرالعطا، التقى بمستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي لبحث تفعيل عمل منظومة الكاميرات”.

واضاف البيان، ان “الاجتماع تضمن مناقشة تطوير عمل مركز المراقبة الالكتروني التابع الى عمليات محافظة بغداد، وتوزيع الكاميرات داخل العاصمة بشكل يغطي جميع المناطق السكنية والتجارية ومؤسسات الدولة، بما يعزز استقرار الوضع الأمني، وملاحقة الجريمة والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.

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