التعادل السلبي يخيم على لقاء زاخو والكرخ

2020/10/27 | 17:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا /أنهى التعادل السلبي المباراة الأخيرة من الجولة التي أقيمت بين زاخو وضيفه الكرخ ، حيث سيطر التعادل السلبي على اللقاء الذي أقيم في ملعب زاخو.ورغم المحاولات الجادة للفريقين ووصول زاخو للشباك بهدف أبيض تم الغاؤه كونه جاء من حالة تسلل، حيث عجز الفريقان من بلوغ شباك بعضهما لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ، ويرفع كل منهما نقطة واحدة تعد مقنعة كثر للضيف فريق الكرخ./انتهى

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