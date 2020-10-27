مجلس الوزراء يوافق على صرف المستحقات المالية للعاملين بصفة أجور يومية وعقود وملاك مؤقت في الموارد المائية

2020/10/27 | 17:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني.

يعلن استحصال قرار من مجلس الوزراء لغرض صرف ألمستحقات المالية للعاملين بصفة أجور يومية وعقود وملاك مؤقت و المستمرين بالخدمة في كافه تشكيلات وزارة الموارد المائية للفترات السابقة واللاحقة ويذلك سوف تنتهي معاناتهم التي استمرت لفترة ليست بالقليلة.

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