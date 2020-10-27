العمليات المشتركة تعلن تطهير جزيرة كنعوص بالكامل

2020/10/27 | 17:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، تطهير جزيرة كنعوص من عصابات داعش الارهابية بالكامل.

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