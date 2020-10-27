2020/10/27 | 17:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

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​د.بشار الحطاب خبير قانوني التقسيمات غير المتصلة جغرافياً للمناطق السكنية في الدائرة الانتخابية الواحدة لها اهداف سياسية،واتبعتها كثير من الدول منها فرنسا وفق دستور 1958 حيث تم تقسيم الدوائر بشكل لم يراع فيها كثافة السكان في انتخابات مجلس الشيوخ، وتقرّر للقرى تمثيل يفوق أهميتها العددية على حساب المدن الكبيرة التي كانت غالبية سكانها من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقسيمات غير منصفة للدوائر الانتخابية في قضاء الموصل) وكالة الصحافة المستقلة.

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